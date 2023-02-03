قيادي بالحزب الديمقراطي الايطالي: الحكومة توزع المهاجرين على بلديات يحكمها اليسار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهم حاكم مقاطعة (إيميليا رومانيا)، ستيفانو بوناتشيني، حكومة الائتلاف اليمينية في روما بتوزيع المهاجرين على البلديات التي يحكمها اليسار.

وقال بوناتشيني، الذي أعلن الترشح لخلافة إنريكو ليتا في قيادة الحزب الديمقراطي المعارض، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مقابلة صباح الجمعة مع القناة الخامسة الخاصة (Canale 5) “إنه ليس مجرد شك. بالنظر إلى الكيفية التي حدثت بها عمليات الإنزال في الأسابيع الأخيرة، إنه أمر مؤكد. لكني أخبرت وزير الداخلية والحكومة أنه كلما احتاجوا إلينا نحن موجودون، لأنه لا ينبغي أن يموت أي شخص في البحر”.

وبشأن المرسوم الحكومي الذي قيّد عمل المنظمات الناشطة في عمليات الإنقاذ بمياه البحر الأبيض المتوسط، نوه بوناتشيني بأن “الحكومة قالت إنها تريد شن حرب على المنظمات غير الحكومية” لمكافحة الهجرة غير النظامية، و”لكن عمليات الإنزال تضاعفت عشرة أضعاف” مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.