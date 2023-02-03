إيطاليا تسلم ليبيا زورق دورية الاثنين القادم بحضور المنقوش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أنها ستسلم السلطات الليبية يوم الاثنين القادم زورق دورية بحضور وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومفوض أوروبي.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن مراسم تسليم زورق الدورية المصنوع حديثاً (فئة 300) للسلطات الليبية ستجري في بلدة “أدريا” بمحافظة روفيغو (مقاطعة فينيتو-شمال) ضمن مشروع (Sibbmil) الأوروبي” الهادف لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.

وسيحضر حفل التسلم كل وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونظيرته في حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي.