الاتحاد الأوروبي: 25 مليون يورو دعم إضافي لنزع الألغام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن دعم إضافي بقيمة 25 مليون يورو “لنزع الألغام في أوكرانيا من الأراضي المحررة احتلتها بشكل مؤقت القوات المسلحة الروسية”.

وجاء الإعلان، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنعقدة في كييف اليوم الجمعة، وفق المذكرة الصادرة في بروكسل.

ونوهت المذكرة بأن “هذه الألغام والمتفجرات المتروكة تشكل خطرا بعد فترة طويلة من إجبار المعتدي على التراجع وتهدد السكان المدنيين العائدين وإحياء النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعي النقل والزراعة”، لذلك فإن إزالتها “مهمة للغاية للتمكن من المضي قدماً في إعادة الإعمار بأمان”.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت عشية القمة عن “حزمة مساعدات جديدة بقيمة 450 مليون يورو” لأوكرانيا، مما “يرفع إجمالي الدعم المتاح حتى الآن لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية إلى حوالي 50 مليار يورو”.