إيطاليا: أول اجتماع تنسيقي بين وزارتي الخارجية والدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انطلقت اليوم الجمعة في روما أول طاولة لوزراتي الدفاع والشؤون الخارجية للحكومة الإيطالية الحالية باجتماع بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، ووزير الدفاع غويدو كروزيتّو.

المبادرة، حسب مذكرة للخارجية، تهدف إلى “استكشاف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتطلب عملًا منسقًا” بين الوزارتين.

وأشارت المذكرة إلى أنه “بناء على المخرجات الإيجابية لزيارة الوزيرين (مؤخرا) إلى صربيا وكوسوفو، التي أكدت التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في غرب البلقان، تم تحديد هذا الاجتماع لتسهيل تحقيق نتائج جماعية والارتقاء بمستوى التنسيق بين الوزارتين ومواجهة التحديات الجديدة برؤية موحدة ومتواصلة بمرور الوقت”.