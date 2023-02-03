البابا يبدأ زيارته لدولة جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يبدأ البابا فرنسيس رحلته الرسولية لجنوب السودان، التي ستقتصر على العاصمة جوبا، بعد ختام تلك إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بلقاء مجلس الأساقفة صباح الجمعة.

ويزور بيرغوليو جنوب السودان، الدولة الاحدث في العالم بعد انفصالها عن الشمال في عام 2011، مع رئيس أساقفة كانتربوري ومنسق الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا.

وحسب برنامج الزيارة الذي أعلنه في وقت سابق الكرسي الرسولي، سيقوم البابا بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، سلفا كير، في القصر الرئاسي، وسيلتقي نواب رئيس الجمهورية ولاحقا السلطات والمجتمع المدني والسلك الديبلوماسي في حديقة القصر الرئاسي.

وتتزامن زيارة بيرغوليو لجنوب السودان مع تصاعد أعمال العنف في أعالي النيل وجونقلي، ووردت أنباء قبل ساعات من وصوله إلى جوبا عن صدامات أسفرت عن 20 قتيلا خلال عملية انتقام لرعاة تعرضوا لهجوم سابق من قبل جماعات مسلحة مجهولة.

وكان الاتحاد الأوروبي وأعضاء الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) قد أعربوا نهاية العام الماضي عن “القلق البالغ” حيث وردت أنباء عن “مقتل عشرات المدنيين ونزوح حوالي 50 ألف شخص”. ورأى بيان مشترك أنه “من الواضح أن القادة الانتقاليين في جنوب السودان يتحملون نصيبًا من المسؤولية عن تصعيد هذا العنف، والمسؤولية الأساسية عن إنهائه”. وأضاف “تدعو الترويكا والاتحاد الأوروبي بشكل عاجل القادة الانتقاليين في جنوب السودان إلى التحرك الآن لإنهاء العنف وحماية المدنيين”، كما تدعو “جميع سلطات جنوب السودان إلى السماح وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى أعالي النيل وولاية جونقلي وكذلك في مناطق النزاع الأخرى في البلاد، وإلى أكثر من 9.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد”.

وفي مقابلة سابقة مع إعلام الفاتيكان، قال أسقف أبرشية رومبيك المطران كريستيان كارلاساري إن “أعمال العنف لا تعرف وقفة، خصوصا بعد أن انتقل القتال – خلال الأسابيع الماضية – إلى ولاية أعالي النيل، ولم تسلم من الاشتباكات المسلحة المناطق السكنية”.

وقال الاسقف، الذي اقُتحِم منزله وتعرض لإطلاق النار في نيسان/أبريل 2021، “إنه من وجهة النظر السياسية ثمة رغبة في تحقيق السلام، والشعب يتوق إلى هذا الهدف”، مسلطاً الضوء على “أهمية توجيه نداء إلى الفصائل المتنازعة التي لم توقع بعد على اتفاقية السلام وما تزال تزعزع الاستقرار في جنوب السودان”.