وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، أنطونيو تاياني، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد بمقر وزارته صباح الجمعة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تستضيف روما، في 24-26 تموز/يوليو 2023، مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المقبل في نيويورك، متابعة للمؤتمر الذي نظمته العاصمة الإيطالية في صيف 2021.

ويهدف المؤتمر، الذي سينظم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في روما (منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي) إلى إتاحة الفرصة للبلدان للإبلاغ عن التقدم المحرز على المستوى الوطني منذ قمة 2021 وعن مساهماتها في تحقيق خطة عام 2030، في سياق عالمي متغير بعمق مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين.

كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة الأزمات الدولية الرئيسية: من بينها الأزمات المتعلقة بأفغانستان والآثار العالمية للحرب في أوكرانيا (أزمة الطاقة، وعدم الاستقرار المالي، وقبل كل شيء الأمن الغذائي).

وركز نائب رئيس الوزراء ونائب الأمين العام بشكل خاص على الأزمات الأفريقية (من بينها منطقة الساحل والقرن الأفريقي) وعلى الحاجة إلى التزام عالمي بالتنمية المستدامة للقارة السمراء، وأيضًا من خلال الاستثمارات المبتكرة في الزراعة في السلسلة الغذائية وفي تدريب الأجيال الأفريقية الشابة، حيث أعلن تاياني أن “إيطاليا مستعدة على الفور للقيام بدورها”.