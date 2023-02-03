ميلوني: التعاون مع دول المنشأ أساسي للتقدم بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستوكهولم – شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني على أنه فيما يتعلق بالهجرة “يظل الموضوع الأساسي هو التعاون” مع دول المنشأ و”تقديم بدائل لمن يريدون المغادرة”.

وأشارت في تصريح، بعد اجتماعها الجمعة مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إلى أن “إيطاليا لفتت الانتباه إلى طريق البحر الأبيض المتوسط ​​والدفاع عن الحدود الخارجية” ورأت أن “الوثائق (الأوروبية) الأولية” بشأن ملف الهجرة “خطوات مهمة إلى الأمام ونحن نجري محادثات في جميع الاتجاهات للتوصل إلى توليفة محتملة يمكن أن تأخذ في الاعتبار مصالح الإيطاليين”.

وأضافت “من الواضح أن الواقع المعاش هنا (في السويد) فيما يتعلق بالهجرة يختلف عن واقعنا، بمعنى أننا نواجه وضعًا معينًا مقارنة بجميع أنحاء أوروبا”.

وقالت “في أوروبا هناك الكثير من الحديث حول الدفاع عن الحدود، لكن موضوع البحر البحر الأبيض المتوسط ​​، يصعب تحليله بعمق على المستوى الهيكلي”، و”لكنني أعتقد أنه حتى مع الصراع في أوكرانيا، المرتبط بقضية الهجرة، يجب أن ندرك أن هناك أيضًا مسألة أمنية إذا كنا غير قادرين على التحكم في الوضع”.