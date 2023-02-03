فون دير لاين: حجم حزمة العقوبات العاشرة على روسيا 10 مليارات يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا “التي نهدف إلى فرضها بحلول 24 شباط/فبراير سيكون حجمها حوالي 10 مليارات يورو”.

وأضافت، في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في أعقاب القمة الأوروبية-الأوكرانية “إنها حزمة ضخمة”.

وفي سياق آخر، نوهت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبية إلى أنه فور زيارة مكتب بريد في كييف اليوم “كانت هناك غارة جوية واضطررنا إلى الذهاب إلى ملجأ. وهذا يوضح ما هو الواقع اليومي هنا، حقيقة الحرب”.