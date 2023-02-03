زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يدعم خطتي للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطته للسلام مع الاتحاد الروسي.

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها للخطة، وطالبت أوكرانيا بتقبل “الحقائق الجديدة على الأرض”.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي-أوكرانيا في كييف، “خلال مفاوضاتنا اليوم، ناقشنا تنفيذ خطتنا للسلام، التي سيدعمها الاتحاد الأوروبي، لأنها المشروع الشامل الوحيد لاستعادة الهيكل الأمني ​​في أوروبا الذي دمرته روسيا”.

وحسب زيلينسكي، “نحن الأوكرانيون وكل الأوروبيين أصبحنا أكثر قوة هذا العام، لم تستطع روسيا التغلب علينا. تظهر هذه الايام ان اندماجنا لا رجعة فيه”.