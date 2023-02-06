إيطاليا: تحذير من تسونامي ناجم عن شذوذ أرضي بمستوى سطح البحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أصدر المعهد الوطني الايطالي للجيوفيزياء والبراكين (Ingv) تحذيراً من احتمال وقوع موجة تسونامي في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 على مقياس ريختر، والذي تم تحديده فجر اليوم الإثنين، في تمام الساعة 02:17 بالتوقيت الإيطالي بالجزء الجنوبي الشرقي من تركيا.

وأوضح علماء الزلازل في المعهد الإيطالي، أن التحذير يأتي “في أعقاب حالات الشذوذ للقشرة الأرضية بمستوى سطح البحر التي لوحظت في مقاييس المد والجزر في لوائي الإسكندرونة وإردملي في تركيا”.

وتابع البيان، أنه “مع ذلك، تم احتواء كيان الاختلافات (حوالي 30 سم من ذروة إلى أخرى) وبالتالي تم احتواء خطر تسونامي على إيطاليا”، بينما تم توقع “وصول نظري لموجات تسونامي إلى إيطاليا اعتبارًا من الساعة 6:30 لهذا الصباح”.