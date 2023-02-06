أوروبا تؤكد الوقوف إلى جانب تركيا وسورية في ظل ظرف عصيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن أوروبا “تقف إلى جانب شعبي تركيا وسورية في هذه اللحظة الصعبة”.

وكتبت المسؤولة الأوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية، إن “أفكارنا تتجه نحو الضحايا والأشخاص العالقين تحت الأنقاض”، وكذلك “إلى الجرحى وجميع كوادر الإنقاذ، التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح”.

من جانبه، أعرب زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر عن “أعمق التعازي لأسر الضحايا وجميع المتضررين”، وأكد أن “أوروبا ستمد يد المساعدة بكل وسيلة ممكنة”.

أما زعيم حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، إيراتكسي غارسيا بيريز، فقد قال: “نشعر بحزن عميق للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وأودى بحياة مئات الأشخاص”.