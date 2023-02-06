البابا: رغبة كبيرة بالسير قدماً في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: لقد رأيت في الكونغو رغبة كبيرة في السير إلى الأمام، ولمست ثقافة كبيرة. قبل أن آتي إلى هنا أجريت، منذ بضعة أشهر، لقاءً عبر (زوم) مع طلاب جامعيين أفارقة، من بينهم طلاب كونغوليون: إنهم في غاية الذكاء، لديكم أشخاص يتمتعون بذكاء خارق، هذا من مصادر الغنى، ولا بد أن يُساعدوا على الدراسة والسير قدما، ويجب أن يُفسح المجال أمامهم، وألا تُوصد الأبواب في وجههم”.

وتابع: “لديكم أيضا كثيراً من الثروات الطبيعية التي تجذب الناس فيأتون ليستغلوا الكونغو، عذرا على هذه الكلمة. هناك هذه الفكرة، لقد قلتها: إن أفريقيا هي لتُستغل، إنها للاستغلال. هناك من يقول، لا أعرف إذا كان هذا صحيحا، إن البلدان المستعمِرة منحت الاستقلال من سطح الأرض وما فوق، ولم تمنح الاستقلال تحت سطح الأرض، فهي تأتي لتبحث عن المعادن. لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر صحيحا لكن هذا ما يُقال”.

واستدرك الحبر الأعظم، “لكن فكرة أن أفريقيا هي لتُستغل لا بد من محوها. لأفريقيا كرامتها. والكونغو يحتل مرتبة عالية في هذا المجال. والحديث عن الاستغلال أمر يؤثر بي وتؤلمني مشكلة الشرق، التي هي مشكلة حرب واستغلال. في الكونغو تسنت لي فرصة لقاء ضحايا تلك الحرب الرهيبة، مع الجرحى وأشخاص بُترت أطرافهم”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن “هناك كثيراً من الألم حقاً. كل ذلك للحصول على الثروات، هذا أمر غير مقبول، غير مقبول. لكن بالعودة إلى سؤالكم بشأن الكونغو، فللكونغو إمكانات كثيرة”.