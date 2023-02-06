تاياني يهاتف القاصد الرسولي بسورية: على اتصال لتنسيق المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “لقد تحدثت للتو مع القاصد الرسولي في سورية، الكاردينال ماريو تزيناري. أعربت له عن عميق تعاطفي، على أثر العواقب المأساوية للزلزال”.

وكتب نائب رئيس الوزراء في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أنه “سنكون على اتصال دائم للوقوف عند وضع المزيد من التطورات ولتنسيق المساعدة الممكن تقديمها من جانب إيطاليا”. واختتم بالقول: “إنني أرفع الصلاة لأجل جميع الضحايا”.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام السورية، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 على مقياس ريختر (المؤلف من 9 درجات)، والذي ضرب شمال سورية إلى 560 قتيلاً على الأقل.