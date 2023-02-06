البابا: العنف موضوع يومي وبيع الأسلحة أحد أسبابه الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إن “العنف موضوع يومي. هذا ما رأيناه للتو هنا في جنوب السودان. من المؤلم أن نرى كيف يتم التسبب بالعنف. إحدى تلك النقاط هي بيع الأسلحة”.

وفي حوار مطول مع الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة، في رحلته عودته من جمهورية جنوب السودان، الإثنين، أضاف البابا، أن “بيع السلاح: أعتقد أن هذا هو الطاعون الأكثر شيوعا في العالم. صفقات بيع السلاح. هناك شخص مطّلع على هذا الموضوع قال لي إنه في حال توقف بيع السلاح لسنة ينتهي الجوع في العالم. لا أعرف إذا كان هذا صحيحا. لكن بيع السلاح يأتي اليوم في المرتبة الأولى”.

وأوضح البابا، وفقا لما نقلته إذاعة الفاتيكان، أن “الأمر لا يقتصر فقط على القوى العظمى، حتى هؤلاء الأشخاص المساكين تُزرع الحرب في داخلهم. هذا أمر قاس. يقولون لهم: اذهبوا إلى الحرب، ويعطونهم الأسلحة لأنه توجد مصالح اقتصادية من أجل استغلال الأرض والمعادن والثروات. صحيح أن القبلية في أفريقيا لا تساعد. لا أعرف جيداً كيف هو الوضع في جنوب السودان. أعتقد أنه موجود هناك أيضا. لكن ثمة حاجة إلى حوار بين مختلف القبائل”.

وتابع: “أذكر عندما كنتُ في كينيا، في الإستاد المكتظ، وقفوا كلهم ليقولوا لا للقبلية، لا للقبلية. لكل واحد قصته الخاصة، هناك عداوات قديمة، وثقافات مختلفة. لكن صحيح أيضا أنه يتم التسبب بالصراع بين القبائل، من خلال بيع السلاح، ثم يتم استغلال الحرب بين القبيلتين. هذا أمر شيطاني. لا أجد كلمة أخرى. إنه يعني التدمير: تدمير الخليقة، تدمير الشخص، تدمير المجتمع. لا أعرف إذا كان هذا الأمر يحصل في جنوب السودان أيضاً، لكنه يحصل في بعض البلدان”.

وأشار فرنسيس إلى أنه “يتم تجنيد الفتيان الصغار لينضموا إلى الميليشيا ويقاتلون كفتيان، وفي الخلاصة، أعتقد أن المشكلة الأخطر هي التوق للاستحواذ على ثروات ذلك البلد، كالكولتان، الليثيوم وهذه الأشياء، ومن خلال الحرب، التي يبيعون السلاح من أجلها، كما أنهم يستغلون الأطفال أيضاً”.