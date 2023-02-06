البابا: أنا منفتح على لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس القول: أنا منفتح على لقاء كلا الرئيسين، رئيس أوكرانيا ورئيس روسيا، وأنا منفتح على اللقاء.

وفي حوار مطول مع الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة، في رحلته عودته من جمهورية جنوب السودان، الإثنين، أضاف البابا، أنه “إذا لم أذهب إلى كييف، فذلك لأنه لم يكن من الممكن في ذلك الوقت أن أذهب إلى موسكو، لكنني كنت في حوار، وفي الواقع في اليوم الثاني من الحرب، ذهبت إلى السفارة الروسية لأقول إنني أريد أن اذهب إلى موسكو للتحدث مع بوتين، بشرط أن تكون هناك نافذة صغيرة للتفاوض”.

وأوضح البابا، وفقا لما نقلته إذاعة الفاتيكان، أن “الوزير لافروف أجابني: حسنًا، نعم حسنًا، لقد قيم هذا جيدًا، ولكن لنرى لاحقًا. هذا التصرف تمَّ التفكير به، أي أنني سأقوم بذلك من أجله”، “لكن تصرّف لقاء عام ٢٠١٩ لا أعرف كيف كان، لم أفكر به، والأمور التي لم تفكر فيها لا يمكنك أن تكررها، إنه الروح القدس التي يحملك إلى هناك، ولا يمكنك أن تفسر ذلك، وأنا أيضًا قد نسيتُ ذلك. لقد كانت خدمة، كنت أداة لدفع داخلي، وليس لشيء قد خُطِّط له”.

وذكر البابا، إن الحرب في أوكرانيا “ليست الحرب الوحيدة، أود أن أنصف: سوريا في حالة حرب منذ اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا. اليمن في حالة حرب منذ أكثر من عشر سنوات. فكروا بميانمار، الروهينجا المساكين الذين يسافرون حول العالم لأنهم طردوا من وطنهم. في كل مكان في أمريكا اللاتينية، هناك حروب كثيرة! نعم، هناك حروب أكثر أهمية بسبب الضوضاء التي تحدثها، لكن، لا أعرف، العالم كله في حالة حرب، إنه تدمير ذاتي”.

وأشار البابا إلى أن “علينا أن نفكّر بجدية. إنه تدمير ذاتي. لنتوقف ما دام بإمكاننا ذلك، لأن القنبلة تدعو لقنبلة أكبر وأخرى أكبر أيضًا، وفي التصعيد لا تعرف ما ستؤول إليه الأمور… يجب أن يكون دمك باردًا”.

ثم تحدث البابا عن النساء، قائلا: “رأيت نساء في جنوب السودان، يسرنَ قدمًا بأبنائهنَّ، وأحيانًا يُتركن بمفردهن، لكن لديهن القوة لإنشاء دولة. إنَّ النساء شجعان، وهنَ اللواتي يسرنَ قدمًا بالأمور، لأن الرجال يذهبون للقتال، إلى الحرب وهؤلاء السيدات اللواتي لديهن طفلان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة أطفال يسرنَ قدمًا بأمور حياتهنَّ”.

وتابع: “لقد رأيتهنَّ هنا في جنوب السودان. وبالحديث عن النساء، أود أن أقول كلمة للراهبات اللواتي يعملنَ، رأيت بعضهن هنا في جنوب السودان ثم في قداس اليوم، سمعتم أسماء العديد من الراهبات اللواتي قُتلن، لقد قُطِعَت رؤوسهنَّ في هذه الحرب. لكن لنعُد إلى قوة المرأة، علينا أن نأخذها على محمل الجد ولا نستخدمها فقط كإعلان للمكياج: من فضلكم، إنها إهانة للمرأة، فهي خُلقت لأشياء أعظم”.