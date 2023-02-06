رئيسة الوزراء الإيطالية تلتقي نظيرها الإثيوبي بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التقت في قصر (كيجي)، مقر الحكومة، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أبي أحمد علي.

وبهذا الصدد، قالت ميلوني، إن “إثيوبيا هي العمود الفقري للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي”، مؤكدة أن “إيطاليا تعتزم دعم تنميتها كاملاً”. وأضافت: “إننا نخطط للقيام بزيارة الى اثيوبيا في الاسابيع المقبلة”.

وخلصت رئيسة الحكومة الى القول: “سأذهب أنا وبعض وزراء الحكومة ونود أن يرافقنا رواد أعمال إيطاليون أيضاً”، مبينةً أنه “سيتم الآن تحديد تاريخ الزيارة وتنظيمها على وجه السرعة”.