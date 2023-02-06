تاياني: فريق دفاع مدني جاهز للانطلاق إلى منطقة الزلزال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “هناك فريق دفاع مدني جاهز بالفعل وسيغادر الى سورية او تركيا، حالما يكون هناك ضوء اخضر له، انسجاما مع فرق الدفاع المدني الأوروبية”.

وقال نائب رئيس الوزراء في حديث للصحافة أمام قصر (كيجي)، مقر الحكومة، إن “في المنطقة الأكثر تضررا، حيث كان الزلزال أقوى، هناك 21 إيطاليًا. اتصلنا بهم جميعًا، وهم بخير وليسوا في خطر. في المنطقة الأوسع هناك 168 إيطاليًا، وبقدر ما نعلم فأنهم جميعًا بأمان”.

وذكر تاياني، أن “الوضع مأساوي، هناك أكثر من ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بالفعل. نحن قريبون من الشعبين التركي والسوري. وستبذل إيطاليا كل ما بوسعها لمساعدة هؤلاء السكان، كذلك لأننا نعرف ما يعنيه التعامل مع ما بعد الزلزال”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “سنقدم كل دعمنا التشغيلي من خلال هيئة الدفاع المدني خاصتنا”.