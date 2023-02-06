إيطاليا: العلاقات التاريخية وإثيوبيا تعززها شراكة متكافئة بفضل خطة ماتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الضوء على أن حكومتها تعتزم “تعزيز” التعاون السياسي والاقتصادي بين إيطاليا وإثيوبيا “بروح الشراكة المتكافئة” في سياق “خطة ماتّي لأفريقيا التي أطلقناها كلبنة تعاون”.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية في نهاية لقائها ونظيرها الإثيوبي، آبي أحمد على، الإثنين، أشارت رئيسة الحكومة إلى أن هذه الخطة “من شأنها أن تساعد البلدان الأفريقية على النمو، والاستفادة على أفضل وجه من الموارد العديدة المتاحة للقارة”.

وشددت ميلوني على أن “لدينا الطموح لأن نكون شريكًا متميزًا في المنطقة ونعتزم القيام بهذا العمل بتصميم أكبر من أي وقت مضى”، مبينةً أنه “مع رئيس الوزراء آبي أحمد علي، كانت هناك محادثة استثنائية”، والتي “تم فيها التأكيد على عمق الروابط التي توحد أمتينا وشعبينا

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء الى القول، إن بين إيطاليا وإثيوبيا “هناك روابط تاريخية، زادت ثراءً بمرور الوقت من خلال إقامة علاقة أكثر كثافة على المستويين الاقتصادي والسياسي”.