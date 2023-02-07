دول أوروبية تدعو لمزيد من عمليات إعادة المهاجرين لأن اللجوء عامل جذب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب ائتلاف استثنائي لدول أوروبية من الشمال، البلطيق، الجنوب والوسط، بمزيد من عمليات إعادة المهاجرين، لأن اللجوء يمثل عامل جذب لهم.

ودعا قادة الدنمارك، ليتوانيا، اليونان، لاتفيا، سلوفاكيا، مالطا، إستونيا والنمسا، الاتحاد الأوروبي في رسالة، الثلاثاء، إلى “تصعيد الحرب ضد الهجرة غير النظامية عبر تعزيز حماية الحدود بتمويل أكبر، تفويض أقوى لوكالة حماية الحدود (فرونتكس)، تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ولهذا الغرض، إبرام مزيد من الاتفاقيات مع دول غير أعضاء في الاتحاد”.

وجاء في الرسالة التي نقلتها النسخة الأوروبية لصحيفة (Politico) الأمريكية، أنه “طالما كان نظام اللجوء الأوروبي ومعدل عمليات الإعادة المنخفض جدًا يمثلان عامل جذب، فإن مواطني الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية، سيستمرون بمحاولة الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقالت الصحيفة، إن “من المثير للاهتمام أن الرسالة لا تصر على ما يسمى بقواعد دبلن، والتي تنص على وجوب النظر بطلبات اللجوء في بلد الوصول الأول، الأمر الذي عادة ما تؤكد الدنمارك والنمسا عليه، لكن من المحتمل ألا توقع اليونان ومالطا على الخطاب إذا تم تأكيد هذا الأمر مرة أخرى”، إلا أن “الهدف من التحالف الجديد هو القضاء على الحوافز التي تدفع المهاجرين للوصول إلى أوروبا، وإعادة إرسالهم إلى أوطانهم بشكل أسرع”.