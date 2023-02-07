بوريل: روسيا تستخدم المعلومات المضللة كسلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن روسيا “تستخدم التلاعب بالمعلومات كسلاح”، و”لأن الحرب في أوكرانيا لا يتم خوضها بالرصاص فقط: فالمعركة مستمرة”، معلنا أن التكتل الموحد يدعم الإعلام الروسي المستقل دون أن يخوض في التفاصيل.

وأضاف، منسق السياسة الأوروبية، في كلمة افتتاحية الثلاثاء للمؤتمر حول التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية “الوزير لافروف يجوب إفريقيا وينشر الأكاذيب حول المسؤوليات عن الحرب وآثارها على العالم” .

وأشار بوريل إلى أن “روسيا تستخدم الآلاف من الناس. جعلت المعلومات مضللة كصناعة، كسلاح يؤذي ويقتل ويقضي على قدرة الناس على فهم ما يحدث: إذا كانت المعلومات سامة، فلن تعمل الديمقراطية”.

وقال “نحن إلى جانب الاعلام الروسي المستقل والمجتمع المدني وما أقوله ليس مجرد كلام ولا أريد الخوض في التفاصيل. لكن صدقوني نحن ندعمهم من ناحية عملية”.