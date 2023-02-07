سانت إيجيديو: تعليق العقوبات ضد سورية فوراً لتسهيل وصول المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، إن الزلزال الكارثي الذي دمر منطقة بأكملها على الحدود بين تركيا وسورية، تسبب بسقوط آلاف الضحايا الذين لا تزال أعدادهم في ازدياد مستمر.

وأضافت الجماعة الكاثوليكية الإيطالية في بيان الثلاثاء، أن “هذا الحادث المأساوي وقع في منطقة كانت مسرحا لحرب دموية استمرت لأكثر من 11 عاما”، ومن هنا “تشعر جماعتنا التي حشدت قواها أصلاً لمساعدة السكان، بالقلق بشكل خاص من ناحية محافظتي حلب وإدلب السوريتين، اللتين دمرهما الصراع، بينما نادرًا ما وصلت إليهما المساعدات بسبب العقوبات الدولية التي تخضع لها البلاد”.

وأردفت سانت إيجيديو: “نعتقد بأن الوقت قد حان لتعليق العقوبات، للسماح بوصول الإغاثة بكثافة وبأسرع وقت ممكن، لمساعدة السكان المنهكين من الحرب والزلزال”، لذلك “نناشد المجتمع الدولي لتشجيع وصول مساعدات إنسانية عاجلة إلى سورية عن طريق الجو والبر، للتمكن إنقاذ أكبر عدد من المتضررين، وأولئك الذين فقدوا كل شيء في ظل هذا الشتاء البارد”.