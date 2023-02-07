وزير الخارجية الإيطالي: أقصى درجات التضامن مع سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “أقصى درجات التضامن الإيطالي” مع المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال على المناطق الحدودية بين سورية وتركيا وقت مبكر من يوم أمس الاثنين وأسفر عن المئات من الضحايا والمصابين.

وقال تاياني، في مداخلة مع القناة الثالثة خلال تغطية إخبارية للزلزال “التضامن الإيطالي بأقصى حد”، وهناك أيضًا “شركات خاصة تنوي إرسال مواد صحية وطبية، وكذلك سيارات إسعاف إلى سورية” في المناطق التي طالها الزلزال.

وأكد الوزير فقدان رجل أعمال إيطالي كان في زيارة عمل في مدينة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أنها سترسل فريق من الدفاع المدني إلى مناطق متضررة.