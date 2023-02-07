المبعوث الاممي لليبيا: ناقشت مع وزير خارجية مصر دور دول الجوار لتجاوز الجمود الراهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إنه أجرى اليوم في القاهرة، “لقاء مثمرا” مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، “ناقشنا خلاله الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار، والدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن.”.

وأضاف ممثل الأمين العام في تغريدة على منصة التواصل (تويتر) “شددتُ على أهمية عمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية، بدءًا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام”

وزاد باتيلي “كما أعربتُ عن تقديري لجمهورية مصر العربية في تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ودعمها المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة”.