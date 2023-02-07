مسودة القمة الأوروبية: ضمان تعبئة الأموال والأدوات لدعم القطاعات الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت مسودة للبيان الختامي للقمة الأوروبية المفوضية والقادة الاوروبيين إلى “ضمان التعبئة الكاملة للأموال المتاحة والأدوات المالية الحالية من أجل توفير الدعم المناسب وفي الوقت المناسب للقطاعات الاستراتيجية” للاقتصاد الاوروبي.

ورأى المجلس الأوروبي، وفق إحدى فقرات المسودة الأخيرة التي ستطرح على طاولة القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات المقررة في بروكسل بعد غد ويوم الجمعة، أنه “ينبغي استغلال إمكانات بنك الاستثمار الأوروبي بالكامل”.

وفيما يتعلق بقواعد مساعدة الدولة، تدعو المسودة إلى أن تكون الإجراءات ذات الصلة “أبسط وأسرع وأكثر قابلية للتنبؤ”، وأن تسمح بتقديم دعم “هادف ومؤقت ومتناسب” بطريقة “سريعة” إلى “قطاعات التحول الأخضر الاستراتيجية” التي “تتأثر سلبًا بالدعم الأجنبي أو بارتفاع أسعار الطاقة”، كما يجب في ذات الوقت الحفاظ على “سلامة السوق الموحدة” و”تكافؤ فرص المنافسة”.

وفيما يختص بالاستثمارات، تؤكد المسودة على أن الأموال “العامة والخاصة” ضرورية “لسد الفجوة التي تقوض النمو”، وتفيد بأن المجلس الأوروبي “أحاط علما باعتزام المفوضية اقتراح صندوق ثروة سيادي أوروبي قبل صيف 2023 لدعم القطاعات الاستراتيجية”.