بوريل: قضية الهجرة تتطلب العمل مع بلدان المنشأ والعبور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن قضية “الهجرة، بحكم التعريف، تتطلب منا العمل مع بلدان المنشأ والعبور” وأن “الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافنا هي بروح من التعاون والاحترام المتبادل”.

وأضاف بوريل في مدونته الالكترونية، عشية القمة الاوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة “هذا يعني إيجاد التوازن الصحيح بين المزيد من النتائج في الحد من المغادرات غير النظامية” من بلدان المنشأ و”تكثيف عملية الإعادة، مع الاعتراف بمصالح الشركاء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.

وأشار إلى أن الهجرة تعود مجددا على “رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي”، حيث “سنناقش في المجلس الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع كيفية إيجاد مسار مشترك للمضي قدمًا”. وقال: “أعتقد أنه من المهم أن نتجنب عقلية: أوروبا الحصن وأن ندرك أن الهجرة القانونية تقدم العديد من الفوائد”.