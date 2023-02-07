بوريل يدعو لشراكات جديدة مع مصر وتونس لمكافحة تهريب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى “تعميق” التعاون الاوروبي مع “دول المنشأ والعبور الرئيسية وهي بنجلاديش وباكستان ومصر والمغرب وتونس وليبيا ونيجيريا والعراق”، باعتبار أن ذلك ضمن “الأولويات العاجلة” لمكافحة الهجرة غير النظامية.

واقترح بوريل، والذي اعترف بأن معالجة أسبابها الجذرية ليس بالسهل ولا يمكن القيام بها بسرعة، في مقال نشره على مدونته الإلكترونية، عشية القمة الاوروبية الاستثنائية في يومي الخميس، “إطلاق شراكات جديدة مع تونس ومصر لمكافحة التهريب، بالبناء على النجاحات التي تحققت في المغرب والنيجر وغرب البلقان، بهدف تقليل عمليات العبور الخطرة وتحطيم النموذج التجاري المهربين”.

كما تحدث بوريل عن “الحاجة للاستفادة المثلى من أصولنا الدبلوماسية بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي والعمل كفريق أوروبي مع الدول الأعضاء وإرسال إشارات واضحة للشركاء حول فوائد التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة”.