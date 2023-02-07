سالفيني، بعد إلغاء مداخلة زيلينسكي لمهرجان غنائي: لحسن الحظ سيغني فقط المطربون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعرب نائب رئيس الوزراء الايطالي وزير البنى التحتية، ماتيو سالفيني عن الارتياح لعدم مخاطبة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الختامية لمهرجان سانريمو للأغنية الإيطالية الذي يبدأ مساء اليوم الثلاثاء وتبث فعالياته مباشرة عبر القناة الاولى العامة.

وقال سالفيني، خلال تجمع انتخابي بمدينة ميلانو، في إشارة إلى الجدل الذي صاحب إعلان الرئيس الأوكراني في وقت سابق الرغبة في مخاطبة المهرجان عبر دائرة الفيديو، “اليوم يبدأ مهرجان سانريمو. بالنسبة للكثيرين سيكون مسارا للمزيد من النقاش. لحسن الحظ، سيغني المطربون فقط ولن يظهر أي شخص آخر على مسرح سانريمو”.

وكان سالفيني قد أشار في عدة تصريحات إلى أن المهرجان للغناء وليس مسرحا للسياسة.

وكانت إدارة القناة العامة قد طالبت زيلينسكي بإرسال شريط مسجل مدته خمس دقائق بدلا من مخاطبة الحفل على الهواء مباشرة.

وحسب ما تداول، فإنه من المتوقع أن يقرأ السفير الاوكراني رسالة مكتوبة من زيلينسكي في الليلة الختامية يوم السبت المقبل.