منظمة إنسانية: على إيطاليا الكف عن عرقلة عملنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة إنسانية، إن “على الحكومة الإيطالية الكف عن عرقلة عمل منظمات الإنقاذ البحري، وبالتالي إطالة أمد معاناة أشخاص يسعون إلى طلب الحماية. يجب استخدام جميع الموارد الحكومية والمدنية المتاحة لمنع أكبر عدد ممكن من الوفيات، فهناك جريمة قائمة ضد الإنسانية”.

جاء ذلك على لسان رئيس منظمة (سي آي) الإنسانية الألمانية، جوردِن إيسلر، تعليقا على وصول 105 ناجياً إلى نابولي (جنوب)، تم إنقاذهم في عمليتين بمنطقة وسط البحر المتوسط، وإلى جانبهم، تم انتشال جثتين من قبل كادر سفينة (سي آي4)، وصلت إليهم النجدة بعد فوات الأوان، بينما توفي شخص آخر بعد إجلاء طارئ إلى المستشفى يوم الأحد.

وذكرت الدكتورة أنجيليكا لييست، أن “هذه كانت أكثر تجربة درامية مررت بها في عرض البحر. خاصةً وأن الأشخاص الذين يقدمون الإسعافات الأولية كانوا في حالة صحية سيئة للغاية عندما اخذناهم معنا، لقد أمضوا ستة أيام على متن القارب بدون طعام أو مياه للشرب. كان الأمر يمثل ضيقاً كبيراً للجميع”.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن “السلطات الإيطالية أطالت أمد معاناة الناجين من خلال تخصيص ميناء نابولي لهم، الذي يبعد أكثر من 480 كيلومتر بحري”، بينما “تم قبل ذلك تخصيص ميناء بيزارو، الذي يبعد حوالي ألف كيلومتر بحري عن منطقة البحث والإنقاذ التي كانت سفينتنا تتواجد فيها”.

وأكد رجال المنظمة، أن “ميناء صقلياً كان من شأنه أن يكون الأسرع للوصول إليه، وكان الناجون سيحظون بوقت أقصر بكثير للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها”، بينما “لا تزال السفينة في ميناء نابولي، الذي ستبحر منه إلى بوريانا لإجراء أعمال الصيانة الروتينية”.