تاياني: اجتماع لوزارتي الخارجية والدفاع حول مساعدة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “يبدو أن سورية لا تتلقى المساعدات بعد الزلزال”، من جانب ايطاليا، لكن “المشكلة ليست مشكلتنا، فنحن في الوزارة نبحث عن طرق لإرسال الإمدادات الطبية، السيارات والبضائع إليها عبر لبنان”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن “هناك اجتماعاً جارياً بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لإيجاد طريقة لإرسال هذه المساعدات إلى دول تخضع للعقوبات”، مبيناً أن “هناك أيضاً حالة البنى التحتية التي عانت 10 سنوات من الحرب الأهلية، وبالتالي فهي معقدة نوعًا ما”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “لكننا قيد العمل بهدف إيصال كل ما يمكن أن تحتاج إليه سورية أيضاً”.