ترحيب أمريكي بتوافق الليبيين على “آلية جمع وتبادل بيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الولايات المتحدة الترحيب بتوافق اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقالت السفارة الامريكية لدى ليبيا اليوم الأربعاء في تغريدة على منصة (تويتر) : “ترحب الولايات المتحدة بهذه المبادرة وتدعم دعوات الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (عبد الله ) باتيلي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا”، مشددة على “إن وجودهم المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، “وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وأشارت في مذكرة إلى أن باتيلي “أثنى في الجلسة الختامية على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة. كما أشاد الممثل الخاص بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع”، واصفاً إياه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023.”

كما أشاد الممثل الخاص للأمين العام بـ”أجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون”، قائلاً إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار.”