توصية من المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تبنت المفوضية الأوروبية توصية لتحديد أهداف مشتركة بغية تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث في مجال الحماية المدنية باتخاذ تدابير لإعداد البلدان الأوروبية بشكل أفضل للمخاطر الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

وحدد الجهاز التنفيذي الاوروبي أهداف ينبغي السعي جماعيا لتحقيقها، ويأتي في المقام الأول: تحسين تقييم المخاطر والتنبؤ بها وتخطيط إدارتها.

كما تدعو المفوضية في التوصية إلى زيادة الوعي بالمخاطر وتهيئة المواطنين وتحسين الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وضمان وجود نظام حماية مدنية قوي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أثناء وبعد الكوارث.