إيطاليا: رسالتا تهديد على الأقل لوزير الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر قضائية إيطالية، إن هناك رسالتين على الأقل تنطويان على تهديدات بالقتل موجهتان ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، وصلتا أمس إلى قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “المحققين يجرون سلسلة من التحقيقات متبعين مسار التيارات الفوضوية”، مبينةً أن “الرسائل أشارت في الواقع إلى المواقف المناهضة للأناركية التي أعرب عنها نائب رئيس الوزراء”.

وخلصت المصادر التحقيقية الى القول، إنه “في غضون ذلك، تم بالفعل تعزيز تدابير الحماية التي تتبناها وزير الخارجية”.

من جانبه، أكد الوزير تاياني للصحفيين لدى دخوله إلى قصر المؤتمرات في روما، لحضور ندوة للاتحاد الوطني للبلديات الإيطالية، الأربعاء، أنه “تم رفع المستوى الأمني في جميع السفارات الإيطالية”.

وكان تاياني قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تشديد الإجراءات الأمنية في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بأسرها، على أثر “تصاعد هجمات” من قبل الفوضويين، ضد المكاتب الدبلوماسية ببرلين، حيث أُحرقت سيارة مسؤول بالسفارة الإيطالية، وعلى القنصلية الإيطالية في برشلونة.