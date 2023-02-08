تقرير: الطاقة المتجددة والنووية ستغطي الزيادة في الطلب العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة إلى أن “النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة يعني أن نصيبها من مزيج توليد الطاقة العالمي من المتوقع أن يرتفع من 29 في المئة في عام 2022 إلى 35 في المئة في عام 2025، مع انخفاض حصص توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز”.

وعلى الرغم من توقعات الوكالة الدولية بتسارع الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء مما يضيف أكثر من ضعف استهلاك اليابان الحالي للكهرباء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلا أنه من المقرر أن “تهيمن مصادر الطاقة المتجددة على نمو إمدادات الكهرباء في العالم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث إنها ستلبي، جنبًا إلى جنب مع الطاقة النووية، الغالبية العظمى من الزيادة في الطلب العالمي حتى عام 2025، مما يجعل من غير المحتمل حدوث ارتفاعات كبيرة في انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة”، وفق التقرير.

وأضاف التقرير “نتيجة لذلك، ستستمر كثافة ثاني أكسيد الكربون لتوليد الطاقة العالمية في الانخفاض في السنوات القادمة”، على الرغم من أن أوروبا خالفت هذه الوتيرة العالمية العام الماضي، حيث زادت كثافة ثاني أكسيد الكربون لتوليد الطاقة في القارة العجوز إثر “زيادة استخدام الفحم والغاز وسط انخفاض حاد في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب الجفاف، والطاقة النووية، بسبب إغلاق المحطة وصيانتها”. إلا أن وكالة الطاقة الدولية رأت “هذه الانتكاسة ستكون مؤقتة”، حيث من المتوقع أن تنخفض انبعاثات توليد الطاقة في أوروبا في المتوسط بنحو 10 في المئة سنويًا حتى عام 2025.