اجتماع ثنائي بين ميلوني زيلينسكي غدا في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس في بروكسل، على هامش المجلس الأوروبي الاستثنائي.

وأدى زيلينسكي زيارة لبريطانيا في أول جولة أوروبية له منذ بداية الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير العام الماضي، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في باريس وسينضم إليهما المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن اللقاء سيكون “فرصة لإعادة تأكيد الدعم الذي لا يتزعزع من فرنسا وأوروبا لأوكرانيا ومواصلة التنسيق الوثيق الذي يسمح باستجابة فعالة وسريعة لاحتياجات كييف”، حسب الإليزيه

ويختتم الرئيس الاوكراني جولته الخارجية بزيارة بروكسل حيث سيحل ضيفا على القمة الأوروبية.