المفوضية: دعم لتركيا وسورية عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا طارئًا إضافيًا لتركيا وسورية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي ومساعدات إنسانية طارئة بقيمة 6.5 مليون يورو، إثر ضرابات الزلزال التي طالت جنوب شرقي تركيا وشمال وغرب سورية.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإنها “واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ” للاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له.

ومن المقرر أن يزور غدا مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش المناطق المتضررة في تركيا في إطار تنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية أنها تلقت طلبا من السلطات السورية صباح اليوم الأربعاء لتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. ويشمل الطلب فرق البحث والإنقاذ والملاجئ والأدوية.

وأعلنت أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال مع الدول الأعضاء في الاتحاد والأمم المتحدة لتوجيه العروض الممكنة على الفور إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا في سورية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية عن مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لسورية لمساعدة المحتاجين في الوصول إلى المأوى والمياه والصرف الصحي والمواد الصحية المختلفة وكذلك لدعم عمليات البحث والإنقاذ.

وبشأن تركيا، أفادت المفوضية أنه بعد تلقي طلب تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، يشمل الدعم الأوروبي الآن: مساعدات طوارئ أولية بقيمة 3 ملايين يورو لتعزيز جهود الاستجابة في البلاد. بالإضافة إلى 31 فريقًا للبحث والإنقاذ و5 فرق طبية قدمتها 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وألبانيا والجبل الأسود وصربيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وتضم الفرق أكثر من 1500 رجل إنقاذ و100 كلب بحث وإنقاذ.