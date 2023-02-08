المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: تقدم محرز على الأرض بشمال اثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “الالتزام بدعم جهود الاستجابة الإنسانية والعمل على تحقيق حلول طويلة الأجل للاجئين والنازحين داخلياً في إثيوبيا، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب الجفاف والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ”.

جاء ذلك في بيان لمفوضية شؤون اللاجئين في ختام زيارة غراندي إلى البلاد استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمعات النازحة، بما في ذلك اللاجئون الإريتريون.

وأضاف المفوض السامي أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضها النزاع في شمال إثيوبيا على السكان المتضررين، إلا أنه رأى بنفسه “التقدم المحرز على الأرض نحو السلام” وعبر عن سروره بالجهود المبذولة “في سبيل تقديم مزيد من المساعدات للأشخاص الذين خسروا كل شيء”، حسب البيان الذي نقله المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأشار غراندي إلى أن التقدم “واضح على أرض الواقع”، حيث بدأ بعض النازحين في العودة إلى ديارهم، “ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في مناطق أفار وأمهرة وتيغراي”.

وقالت المفوضية إنها تمكنت مع شركائها من تسريع عملية إيصال المساعدات منذ تطبيق اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.