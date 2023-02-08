مرشح لزعامة الحزب الديمقراطي الإيطالي: على الدبلوماسية التحرك لوقف الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا مرشح لقيادة الحزب الديمقراطي في إيطاليا إلى عدم الاقتصار على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، بل السعي نحو السلام بين كييف وموسكو.

ورأى ستيفانو بوناتشيني، الذي سيتنافس مع آخرين في انتخابات داخلية للحزب في 26 شباط/فبراير الجاري لاختيار السكرتير العام الجديد، خلفا لإنريكو ليتا، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا “لا يمكن أن يكون الوسيلة الوحيدة”.

وأضاف “لقد شاركت كل الخيارات التي تم اتخاذها ونحن إلى جانب المقاومة الأوكرانية، وبعد ذلك نحتاج إلى بذل المزيد من أجل السلام. يجب على الدبلوماسية التحرك أكثر للوصول إلى السلام العادل لصالح أولئك الذين يعانون”.