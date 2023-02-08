ميشيل: القمة ستركز على الحرب بأوكرانيا والهجرة وتعزيز القدرة التنافسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إن “الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، واقتصادنا وقدرتنا التنافسية، وسياسة الهجرة الخاصة بنا” هي القضايا الثلاث الرئيسية على جدول أعمال القمة الأوروبي يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وأشار ميشيل، في رسالة الدعوة التي وجهها لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى أن المجلس الأوروبي سيكون متابعة للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف في 3 شباط/فبراير.

وقال “في سياق الحرب الروسية الوحشية، التي استمرت قرابة عام كامل، سنواصل معالجة جميع جوانب دعمنا الثابت لأوكرانيا. أود أيضًا أن نناقش على وجه الخصوص مبادرة أوكرانيا من أجل سلام عادل، على أساس الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، والاستخدام المحتمل لأصول روسيا المجمدة والمعطلة والمساءلة”.

وأضاف “سنناقش أيضا وضع الهجرة”، التي تعد إدارتها “أحد التحديات المشتركة لدينا الآن، وأعتقد أيضا في السنوات القادمة”.

وأشار إلى أنه في مواجهة الأعداد المتزايدة من المعابر الحدودية غير النظامية، “نحتاج معًا إلى إيجاد حل مستدام ومسؤول وإنساني. أقترح أن نركز بشكل خاص على البعد الخارجي للهجرة، وتعزيز عملنا الخارجي وتحسين عمليات الإعادة وإعادة القبول، والتحكم بشكل أفضل في حدودنا الخارجية ، ومكافحة الاتجار والتهريب”.