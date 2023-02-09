ميلوني: الدعم الشامل لأوكرانيا خير سبيل إلى المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “إيطاليا تواصل التزامها الكامل” بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وفي تصريحات ببروكسل الخميس، على هامش انعقاد المجلس الأوروبي، قالت ميلوني، إن “مساهمتنا في أوكرانيا بـ360 درجة، لأننا ندرك كيف أنه، بالإضافة إلى موضوع احترام القانون الدولي وقيمة الحرية وسيادة الأمة، فإن الصراع الأوكراني يمسنا جميعًا بشكل مباشر”.

وأعربت رئيسة الحكومة عن “الاعتقاد بأن أفضل طريقة لبناء خيار للسلام والحوار هو الحفاظ على تكافؤ القوى على الساحة”، كما أن “الدعم الشامل لأوكرانيا هو أفضل طريقة للتوصل إلى مفاوضات محتملة”.

وخلصت ميلوني إلى القول، إنه “على أية حال، ستستمر إيطاليا في دعم أوكرانيا”، وهي “تنوي لعب دور قيادي في إعادة إعمار مستقبلية محتملة للبلاد”.