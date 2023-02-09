ميلوني: تقدم حقيقي أحرز بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه فيما يتعلق بمسألة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي “يبدو لي أنه قد تم بالفعل، اتخاذ خطوات إلى الأمام”.

وفي تصريحات ببروكسل الخميس، على هامش انعقاد المجلس الأوروبي، أوضحت ميلوني، أنه “بالنظر إلى مسودة البيان الختامي، ففي مسألة البعد الخارجي لقضية الهجرة وحقيقة أنها مسألة أوروبية، ومن ناحية خصوصية الحدود البحرية، التي من الواضح أنها تحتاج إلى إجابات مختلفة، تم إدراج فقرات تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالماضي”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “أولئك الذين يتابعون هذه الديناميات، يعرفون أنه في السنوات الخمس أو الست الماضية، كان من الصعب تخيل وجود مثل هذا الوعي لدى جانب المجلس الأوروبي”. وأردفت، “أنا أعتبرها نقطة انطلاق ممتازة، ثمرة عمل إيطالي كبير، لا على الصعيد السياسي وحسب، بل الدبلوماسي أيضاً”. واختتمت بالقول: “أنا متفائلة تماماً”.