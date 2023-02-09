ميلوني تصف بـ”غير الملائمة” دعوة ماكرون لزيلينسكي زيارة باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس بالتوقف في باريس قبل ساعات قلائل من مشاركة الأخير في القمة الاوروبية ببروكسل.

وقالت ميلوني للصحفيين في بروكسل صباح الخميس قبل انطلاق القمة “بصراحة، بدت لي الدعوة غير ملائمة، لأنني أعتقد أن قوتنا في هذه القضية هي الوحدة والتَرَاصّ”.

وجاء حديث ميلوني ردا على سؤال عما إذا كانت رأت زيارة وزيري الاقتصاد الفرنسي والألماني للولايات المتحدة غير مناسبة، خاصة وأنهما بحثا في واشنطن عواقب قانون خفض التضخم الامريكي (IRA) الذي من شأنه الحاق الضرر على كل شركات الدول الأوروبية.

وأضافت رئيسة الوزراء “أتفهم إعطاء أولوية للرأي العام الداخلي، ولكن الاهتمام بالرأي العام الداخلي يشكل أحيانا مجازفة بإلحاق الضرر بالقضية نفسها، ويبدو لي أن هذه واحدة من تلك الحالات”.

يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس قد انضم إلى مباحثات حول طاولة العشاء بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني، بينما لم يتم توجيه الدعوة إلى ميلوني.