وزير الدفاع الإيطالي: الصين قد تشكل تهديدًا في السنوات القليلة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أن الصين تجازف بأن تصبح “تهديداً في السنوات المقبلة”، لكن “لن يكون لدى أي منا الرغبة بإقامة علاقة سلبية”، مع بكين.

وخلال حديثه في مؤتمر بونتينانو بروما الخميس، وهو أحد أهم الأحداث السنوية في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإيطاليا، أكد الوزير كروزيتّو، أن هذا الشرط يبقى قائماً إذا “لم تُظهر الصين محاولة ما لزيادة نفوذها كل يوم، حتى على حساب صمود البلدان الأخرى”.

وشدد الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، على أن “كل هذا لا يعني قطع العلاقات مع الصين. أنا مع هدم الجدران، لكن إسقاطها يتطلب مشاركة طرفين”.

يذكر أن مؤتمر بونتينيانو، يشهد مشاركة صناع القرار الرئيسيين والمسؤولين الحكوميين في مجال الجامعات، الأوساط الأكاديمية، التكنولوجيا والابتكار، الثقافة والمجتمع، الاقتصاد والمالية، السياسة والأمن، الحكومة والإعلام، تغير المناخ والشمولية.