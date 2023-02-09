البابا فرنسيس: لنساعد الذين يعانون في تركيا وسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث البابا فرنسيس اليوم الخميس المجتمع الدولي على إرسال المساعدات الى المناطق المتضررة من الزلزال، الذي ضرب يوم الاثنين الماضي مناطق في جنوب شرق تركيا وشمال وشمال غرب سورية.

وكتب البابا في تغريدة على منصة (تويتر) “حان وقت الشفقة، حان وقت التضامن. كفى للكراهية كفى للحروب والانقسامات التي تؤدي الى تدمير الذات. لنتحد في الألم، ولنساعد الذين يعانون في تركيا وسورية، لنبنِ السلام والأخوة في العالم”.

وكان البابا قد أعرب عن قربه من سكان تركيا وسورية الذين تضرروا من الزلزال ودعا للتضامن معهم والصلاة من أجلهم

ووجه بيرغوليو في ختام مقابلته العامة الأربعاء الماضي نداء قال فيه “يتوجه فكري في هذه اللحظة إلى سكان تركيا وسورية، الذين تضرروا بشدة من الزلزال الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى. أصلي من أجلهم وأعبر عن قربي من هذه الشعوب ومن عائلات الضحايا وجميع الذين يعانون من هذه الكارثة المدمرة”.

وأضاف، حسبما نقل عنه وموقع أخبار الكرسي الرسولي “أشكر جميع الذين يلتزمون لكي يقدِّموا الإغاثة وأشجع الجميع على إظهار التضامن مع تلك الأراضي، التي تعذبها حرب طويلة. لنصلِّ معًا لكي يتمكن إخوتنا وأخواتنا هؤلاء من أن يمضوا قدمًا أمام هذه المأساة، ولنطلب من العذراء مريم أن تحميهم”.