وزير الدفاع الإيطالي: نتحقق من إمكانية إرسال ما تطلبه أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أن حكومته بلاده تعمل على إرسال دفعة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، ولكنه لم يتحدث عن منظومة الدفاع (Samp-T) الإيطالية الفرنسية.

وقال كروزيتّو، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في الحكومتين الإيطالية والبريطانية “نحن نعمل من أجل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن هذا الهجوم الذي يبدو أنه سيحتدم مجددًا في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف، في إشارة إلى حزمة المساعدات العسكرية السادسة “نتحقق مما إذا كانت لدينا إمكانية إرسال المساعدة المطلوبة مِنّا للسكان المدنيين أولا ولأنواع معينة من تلك في مجال الدفاع”.