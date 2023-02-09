تاياني يلتقي أمين الجميّل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رئيس الجمهورية اللبنانية السابق أمين الجميّل بالعاصمة روما، وذلك خلال زيارة عمل للأخير تستغرق بضعة أيام.

وحسب المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني السابق، “اللقاء تناول موضوع الشغور الرئاسي والعوائق التعطيلية التي يضعها حزب الله لمنع انتخاب رئيس للجمهورية الا وفق شروطه الاسمية والسياسية، ما يعيد تجربة التعطيل في العام 2014 والتي استمرت أكثر من سنتين”.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا الى “مسألة النزوح السوري وتداعياته على طاقة لبنان بوضعه الراهن في تلبية احتياجات النازحين على مختلف الصعد المعيشية والخدماتية والصحية والتربوية، بالإضافة الى اخلاله بالتوازن الديموغرافي وضرب النسيج الوطني في البلاد”.

كما “لفت الرئيس الجميّل الى أن حركة النزوح تتزايد وتتفاقم، بدل أن تتقلص وتنحسر بفعل عجز الدولة عن ضبط حدودها واقفال المعابر غير الشرعية وضبط الشرعية منها، وأيضاً بسبب الولادات الحاصلة على الاراضي اللبنانية، ما ستشكل أعباء اضافية على لبنان وأزمات متعددة الأوجه من اجتماعية واقتصادية ومعيشية، بالاضافة الى مشكلة خاصة بالمولودين من دون وثائق ثبوتية”.

وتناولت المحادثات بين رئيس الدبلوماسية الإيطالية وضيفه اللبناني أيضاً “ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وآفاق التنقيب عن النفط والغاز، خاصة في ضوء وجود شركة ايني الايطالية في كونسورسيوم التنقيب”، حيث “أعرب الرئيس الجميّل في الاجتماع عن أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان وايطاليا وأثنى على دورها في ارساء الأمن في الجنوب من خلال مشاركتها في قوات اليونيفل”.