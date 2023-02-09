تاياني: الحكومة لا تشعر بالعزلة على الإطلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الحكومة “لا تشعر بالعزلة على الإطلاق” على المستوى الاوروبي، في إشارة إلى عدم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني المشاركة في محادثات على طاولة عشاء أمس في باريس مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي انضم إليها المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكانت قوى بالمعارضة الإيطالية قد عزت ما وصفته بـ”العزلة” إلى علاقات ميلوني مع دول تحكمها أحزاب “شعبوية” كهنغاريا وبولندا.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي الخميس بالعاصمة روما في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الحكومتين الإيطالية والبريطانية، “رئيسة الوزراء تتحدث اليوم (في بروكسل) مع زيلينسكي. نشعر بأننا رياديون ليس فقط في الكفاح من أجل الدفاع عن استقلال أوكرانيا، ولسنا في حالة حرب مع الشعب الروسي، بل ندافع فقط عن القانون الدولي”، منوها بدور الحكومة في البلقان وفي أفريقيا.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “أرى أن السياسة الخارجية الجديدة للحكومة هي متابعة للسياسات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز وجودنا كدولة رائدة وحاملة للسلام والاستقرار ليس فقط في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.