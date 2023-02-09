سالفيني يصف ماكرون وشولتس بـ”الانانيين وقصيري النظر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انتقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير البنى التحتية، ماتيو سالفيني بشدة المحادثات التي جرت مساء أمس في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، عشية القمة الأوروبية في بروكسل حضرها الرئيس الاوكراني.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة في تصريحات إذاعية مساء الخميس، “إنها دليل على الأنانية وقصر النظر. إذا كنّا 27 دولة (عضو في الاتحاد الأوروبي) فلا يوجد اثنان أكثر أحقية من الآخرين”، منوها بأن إيطاليا “من بين أمور أخرى، تدفع الثمن الأكبر جراء الصراع في أوكرانيا”.

وأضاف سالفيني “إذا كان بإمكاني تقديم بعض النصائح لماكرون، أقول له: إلتزم بكلماتك، على سبيل المثال، بشأن طريق تورينو-ليون، حيث هناك تأخير من الجانب الفرنسي. سأكون يقظًا وأتابع المسألة (كوزير للبنى التحتية) نظرا لتلك الجهود التي بذلناها” في تشييده.