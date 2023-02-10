تاياني: ما فعلته فرنسا زلة لا تسير في تقوية عمل أوروبا لصالح أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عدم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني حضور مباحثات في الإليزيه مساء الأربعاء الماضي مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضم إليها المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنها كانت “خطأ، زلة لا تسير في اتجاه تقوية عمل أوروبا لصالح حرية أوكرانيا”.

وقال تاياني، في مقابلة الجمعة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إنها “زلة دبلوماسية من جانب حكومة ديمقراطية صديقة عظيمة، من بين أمور أخرى بعد أيام قليلة من الاحتفال بمعاهدة كويرينالي بين بلدينا” للتعاون الثنائي المعزز.

وأضاف الوزير، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك مشكلة بشأن الموقف حول أوكرانيا داخل الائتلاف الثلاثي الحاكم، “لا، لا توجد مشكلة مع أوكرانيا. رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التقت أمس زيلينسكي (في بروكسل) وسنواصل دعم نضال هذا البلد من أجل الحرية”، وما حدث مع فرنسا “زلة لا تعزز الوحدة الأوروبية حول أوكرانيا. لكننا سنكون قادرين على البدء من جديد. كنت أتوقع أن تكون إيطاليا حاضرة على تلك الطاولة: لقد قمنا بواجبنا. لقد دعمنا أوكرانيا على الفور وأرسلنا مساعدات تفوق المليار يورو “.