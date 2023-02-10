أمين الجميّل: لمست من إيطاليا تفهما أكبر للوضع الإقليمي، لا سيما الحالة اللبنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق أمين الجميّل إلى أنه لمس من الحكومة الإيطالية خلال زيارته الحالية لروما “نوعا من التفهم للوضع الإقليمي بصورة أكبر، لا سيما على الصعيد اللبناني”.

وأضاف الجميّل، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “كما لمست استعدادات عملية لمساعدة لبنان للخروج من الازمة التي نتخبط فيها منذ عقود من الزمن. الفرصة المتاحة الآن نافذة على الحلول المرجوة، وهذه النافذة لن تبقى مفتوحة لفترة طويلة”، وبالتالي ينبغي “الاستفادة من ظرف معين من أجل إطلاق عملية حل للمشكلة، وهذا ما لمسته لدى معظم المسؤولين الايطاليين الذين اجتمعت بهم”.

ورأى رئيس الجمهورية اللبنانية السابق أن “هذا شيء يقتضي إطلاق ورشة عمل، جدية هذه المرة، لا سيما وأن الطرف الإيطالي ألمح بأن هناك تواصل مع حكومات أكانت أوروبية أو عربية في اتصالات تتعلق حصرا بالقضية اللبنانية والحل الممكن على الصعيد اللبناني”.

وأضاف الجميّل “على ما يبدو أن هناك تحرك سينطلق في الأيام أو الأسابيع المقبلة على صعيد الاتصالات الإيطالية مع دول عربية معينة وكذلك مع حكومات أوروبية أخرى، لاسيما فرنسا وإطلاق مبادرات وتحركات دبلوماسية من شأنها أن تبلور حلا لأزمة مستعصية في لبنان”.

ونوه الرئيس اللبناني السابق بأن “الكل يعلم أن القضية اللبنانية معقدة جدا يدخل فيها الاستراتيجي، أي العلاقات مع بعض الدول المجاورة، ومشكلة اقتصادية اجتماعية إنسانية بسبب التفاقم الاقتصادي وتدهور وضع الليرة اللبنانية وانعكاساتها على الصعيد الإنساني والاجتماعي وكذلك على صعد أخرى”.

وقال “المسؤولون في إيطاليا أدركوا خطورة الوضع وصعوبات الحل، ولكن في نفس الوقت تفهموا لبعض الحلول الممكنة والتي من شأنها أن تسهل أو تفتح المجال لتحركات للقضية اللبنانية”.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق قد استهل زيارته للعاصمة الإيطالية بلقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني واجتمع لاحقا مع وزير الدفاع غويدو كروزيتّو ومسؤولين سياسيين آخرين.

وحسب مكتبه الإعلامي، فإن اللقاء مع رئيس الدبلوماسية الإيطالية “تناول موضوع الشغور الرئاسي والعوائق التعطيلية التي يضعها حزب الله لمنع انتخاب رئيس للجمهورية الا وفق شروطه الاسمية والسياسية، ما يعيد تجربة التعطيل في العام 2014 والتي استمرت أكثر من سنتين”. كما تناولت المحادثات “ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وآفاق التنقيب عن النفط والغاز، خاصة في ضوء وجود شركة ايني الايطالية في كونسورسيوم التنقيب”، كما “أعرب الرئيس الجميّل في الاجتماع عن أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان وايطاليا وأثنى على دورها في ارساء الأمن في الجنوب من خلال مشاركتها في قوات اليونيفيل”.