ميلوني: أوروبا موحدة تعتزم البقاء لجانب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن القمة الأوروبية، التي انعقدت أمس الخميس واليوم الجمعة في بروكسل “أكدت الدعم الكامل للقضية الأوكرانية ولسيادة وحرية الشعب الأوكراني. ولم يتم التأكيد على وحدة أوروبا بشكل شامل فحسب، بل أيضًا على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم البقاء إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا وبكافة الأدوات اللازمة”.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة “من وجهة النظر هذه، لطالما اتخذت إيطاليا موقفًا شديد الوضوح ومتماسك للغاية. إن التزامنا بدعم أوكرانيا هو التزام شامل: يتعلق بالصعد المالية، والإنسانية، والمدنية، والعسكرية. بالأمس أيضًا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدثت معه، أكدنا (كأوروبيين) مجددًا على استعدادنا الكامل. كان من المهم أن يفعل ذلك المجلس الأوروبي ككل، فضلا عن دول فردية بعينها”.

وفي إشارة إلى ما وصف بالأزمة الدبلوماسية بينها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية عدم دعوتها لاجتماع على العشاء الأربعاء الماضي مع الرئيس الاوكراني في الاليزيه والمستشار الألماني، قالت “أعترف أنني أجد بعض القراءات الإيطالية محلية الطابع، فالموضوع ليس ‘جمودا ومشاكل’، بل هو أن إيطاليا دولة مركزية بما يكفي في الاتحاد الأوروبي لتقول شيئا ما مختلفا عن الماضي، حيث كانت مركزيتنا صورية”.

وشددت ميلوني على أن ما حدث “لا يضر بعلاقاتي، ولكن عندما لا يسير أمر ما على ما يرام ينبغي الإشارة إليه”.